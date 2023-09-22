Моравецкий предупредил Зеленского о недопустимости оскорблений в адрес поляков

15 сентября пресс-служба Еврокомиссии сообщила об отмене запрета на поставки зерна из Украины в Венгрию, Словакию, Румынию, Болгарию и Польшу. Одновременно с этим в администрации Варшавы заявили, что польское государство вводит личный запрет на транзит украинских зерновых культур. К решению Польши впоследствии присоединились Венгрия и Словакия.

Одностороннее эмбарго на зерно из Украины сразу в трёх европейских державах стало причиной международного скандала: в администрации Киева пообещали пожаловаться на три государства ЕС во Всемирную торговую организацию, и в дальнейшем данное обещание было выполнено.

Позднее Владимир Зеленский выступил с трибуны Генеральной ассамблеи Совбеза ООН в Нью-Йорке, где публично заявил, что правительства Польши, Словакии и Венгрии фактически работают в интересах России, когда налагают ограничения на поставки украинских сельскохозяйственных культур.

Данное обвинение стало катализатором для стремительного ухудшения дипломатических отношений между Польшей и Украиной, ввиду чего польский президент Анджей Дуда назвал украинское государство "утопающим", который способен навредить своим партнёрам из-за страха за собственную жизнь.

Предполагалось, что Дуда и Зеленский проведут двухстороннюю встречу во время нахождения в Нью-Йорке, однако пресс-служба польского лидера сообщила об отмене переговоров. Официальной причиной для отказа Анджея Дуды от диалога с Владимиром Зеленским послужила занятность президента Польши.

В ночь с 22 на 23 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также прокомментировал недавнее скандальное высказывание Зеленского, заявив, что украинский лидер не имеет права для оскорбления польского населения. При этом Моравецкий заверил, что поляки сами больше не позволят оскорблять себя. Днём ранее политик также утверждал, что Варшава прекратила поставлять вооружение Киеву сверх контрактов, которые уже заключены.

Российские и западные политологи сходятся во мнении, что в настоящий момент правительство Польши выдвигает последний ультиматум своим украинским коллегам, угрожая прекратить поставки оружия для ВСУ. Данную идею разделяет экс-президент России Дмитрий Медведев, который уверен, что конфронтация между Киевом и Варшавой вошла в пиковую фазу, результатом чего может стать отторжение украинских территорий в пользу Польши.