Брэд Питт добился мирового признания, хотя в него никто не верил

Судьба Брэда Питта говорит о том, что чтобы кто ни говорил, в себя нужно верить и смело идти к своей мечте.

В далеком 1988 году будущая мировая знаменитость участвовал в кастинге картины "Обвиняемые", где снялись Джоди Фостер и Келли МакГиллис.

Молодой человек изо всех сил старался получить роль, но представители комиссии на прслушивании сказали, не думал ли он, что ему нужно пойти на курсы актерского мастерства.

Первые неудачи не помешали Питту стать одним из самых известных актеров на планете Земля.