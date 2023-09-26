Брэд Питт добился мирового признания, хотя в него никто не верил

11:58 2023-09-26
Брэд Питт добился мирового признания, хотя в него никто не верил

Брэдли Питту (настоящее имя Брэда Питта) не прочили большое будущее и даже предлагали оставить свои попытки сниматься в кино, так как не видели в нем таланта.

Судьба Брэда Питта говорит о том, что чтобы кто ни говорил, в себя нужно верить и смело идти к своей мечте.

В далеком 1988 году будущая мировая знаменитость участвовал в кастинге картины "Обвиняемые", где снялись Джоди Фостер и Келли МакГиллис.

Молодой человек изо всех сил старался получить роль, но представители комиссии на прслушивании сказали, не думал ли он, что ему нужно пойти на курсы актерского мастерства.

Первые неудачи не помешали Питту стать одним из самых известных актеров на планете Земля.

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