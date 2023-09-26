Шакиру обвиняют в мошенничестве в связи с неуплатой налогов в Испании

По данным издания El Pais, в 2018 году Шакира проживала в Барселоне со своим тогда еще мужем, футболистом Жераром Пике, и общими наследниками. По законодательству страны она должна была платить налоги.

В прокуратуре Испании уверены, что исполнительница утаила часть заработанных ей средств в тот год.

По информации ведомства, Шакира не задекларировала собственные гонорары, которые получила в ходе музыкального турне El Dorado World Tour, когда выступила с 53 концертами в 22 европейских государствах, США и Латинской Америке с июня по ноябрь 2018 года.

"Мошенничество" селебрити составляет 5 300 000 евро по подоходному налогу и 700 000 евро по налогу на имущество.