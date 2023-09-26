Шакиру обвиняют в мошенничестве в связи с неуплатой налогов в Испании

22:01 2023-09-26
Шакиру обвиняют в мошенничестве в связи с неуплатой налогов в Испании

Испанская прокуратура обвиняет известную на весь мир исполнительницу Шакиру в уклонении от уплаты налогов в 2018 году в размере больше 6 000 000 евро.

По данным издания El Pais, в 2018 году Шакира проживала в Барселоне со своим тогда еще мужем, футболистом Жераром Пике, и общими наследниками. По законодательству страны она должна была платить налоги.

В прокуратуре Испании уверены, что исполнительница утаила часть заработанных ей средств в тот год.

По информации ведомства, Шакира не задекларировала собственные гонорары, которые получила в ходе музыкального турне El Dorado World Tour, когда выступила с 53 концертами в 22 европейских государствах, США и Латинской Америке с июня по ноябрь 2018 года.

"Мошенничество" селебрити составляет 5 300 000 евро по подоходному налогу и 700 000 евро по налогу на имущество.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
22:44

Наталья Гончарова

Приятель Антонова назвал причины одиночества исполнителя

Приятель Антонова назвал причины одиночества исполнителя

Поэт-песенник Владимир Ильичев рассказал, почему исполнитель Юрий Антонов одинокий человек.
Наталья Гончарова
22:19

Наталья Гончарова

Самбурская обозвала 40-летних россиян бабками и дедами

Самбурская обозвала 40-летних россиян бабками и дедами

Настасья Самбурская в запрещенной сегодня в РФ соцсети нелестно высказалась о внешности 40-летних соотечественников. Позднее знаменитость удалила публикацию из-за того, что на нее накинулись хейтеры.
Наталья Гончарова
21:41

Наталья Гончарова

Губернатор Калужской области рассказал о перезапуске бывшего завода Volvo в текущем году

Губернатор Калужской области рассказал о перезапуске бывшего завода Volvo в текущем году

Автомобильный завод Volvo в Калужской области, оказавшийся в руках инвестора из РФ, возобновит свою работу уже в этом году, а на полную мощность будет задействован в 2024 году.
Наталья Гончарова
20:16

Наталья Гончарова

Жену блогера-сыроеда Лютого признали виновной в гибели ее новорожденного сына

Жену блогера-сыроеда Лютого признали виновной в гибели ее новорожденного сына

Дело в том, что блогер Максим Лютый запрещал жене Оксане кормить ребенка, желая вырастить из него праноеда, а также обливал малыша ледяной водой. Женщина своему мужу не препятствовала.
Наталья Гончарова
19:58

Наталья Гончарова

Милохин объяснил свой трехдневный визит в Москву и поспешный отъезд

Милохин объяснил свой трехдневный визит в Москву и поспешный отъезд

Звезда Тикток Даня Милохин рассказал, почему поспешил вернуться в Дубай после своего приезда в Россию на 3 дня.
Светлана Игнатьева
19:30

Светлана Игнатьева

Жители Канады попросили чету Зеленских покинуть их страну

Жители Канады попросили чету Зеленских покинуть их страну

После визита в США супруги отправились в Канаду на встречу с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо, где их оскорбили.