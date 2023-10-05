Президент Азербайджана Алиев отказался от переговоров с Арменией и ЕС

Встреча была направлена на предотвращение любой дальнейшей эскалации и восстановление диалога после того, как в прошлом месяце Азербайджан вернул себе контроль над регионом, населенным этническими армянами, что побудило более 100 000 из них бежать в Армению.

Пашинян, нуждающийся в поддержке для преодоления возникшего гуманитарного кризиса и укрепления своего приведенного в боевую готовность руководства, заявил, что он все равно будет присутствовать на переговорах в четверг в Испании с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и лидерами Франции и Германии.

Однако азербайджанское государственное информационное агентство АПА со ссылкой на неназванные источники сообщило, что Алиев решил не ехать.

В нем говорится, что Алиев хотел, чтобы на встрече был представлен его союзник Турция, но Франция и Германия возражали. В Баку считают, что среди потенциальных участников встречи сложилась «антиазербайджанская атмосфера».