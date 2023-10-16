Распутина заявила, что не приемлет пластику, но один раз вынуждена была сделать операцию

Маша Распутина утверждает, что 20 лет назад была "пышкой" и просто не могла на себя смотреть из-за второго подбородка.
Возникла необходимость все быстро исправить.
Артистка рассказала, что делала пластику у американского специалиста, который приезжал в РФ время от времени.
Результатом манипуляций доктора исполнительница довольна, утверждая, что до сих пор является обладательницей красиво очерченного подбородка.
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