Распутина заявила, что не приемлет пластику, но один раз вынуждена была сделать операцию

Маша Распутина утверждает, что 20 лет назад была "пышкой" и просто не могла на себя смотреть из-за второго подбородка.

Возникла необходимость все быстро исправить.

Артистка рассказала, что делала пластику у американского специалиста, который приезжал в РФ время от времени.

Результатом манипуляций доктора исполнительница довольна, утверждая, что до сих пор является обладательницей красиво очерченного подбородка.