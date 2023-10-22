Житель Финляндии нашел на своем участке древнейший меч шведского крестоносца

16:44 2023-10-22
Житель Финляндии нашел на своем участке древнейший меч шведского крестоносца

Недалеко от места находки ранее была обнаружена средневековая каменная церковь.

Житель Финляндии обнаружил на своем придомовом участке тысячелетний меч периода шведских крестовых походов, сообщает Газета.ру.

Во время ремонтных работ мужчина увидел торчащий из земли кусок железа. Когда он понял, что это меч, связался с местными археологами. Эксперты установили, что этот меч мог принадлежать шведскому крестоносцу.

С помощью радиоуглеродного анализа они установили: артефакт изготовлен примерно между 1050 и 1150 годами нашей эры.

У меча - прямая крестовина и трехгранное овальное навершие. Рентген лезвия показал, что на нем есть надпись на латыни, которая гласит "Во имя Иисуса Христа".

Недалеко от места находки ранее была обнаружена средневековая каменная церковь. Все это может свидетельствовать, что христианство на эти земли пришло на несколько столетий раньше, чем принято считать.

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