Медведев предупредил о риске войны Польши с Россией и Беларусью

В четверг, 2 ноября, бывший президент РФ Дмитрий Медведев дал интервью журналистам "Российской газеты", где сообщил о вероятности конфликта между Польшей с одной стороны и белорусско-российскими войсками с другой.

По данным Медведева, Варшава продолжает концентрировать военный контингент на границах Союзного государства, что может привести к эскалации в регионе.

Также Дмитрий Медведев предупредил, что в случае агрессии со стороны Польши армии России и Беларуси дадут адекватный ответ на действия неприятеля.