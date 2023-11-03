Спикер Палаты представителей США не верит в способность Байдена управлять страной

00:29 2023-11-03
Спикер Палаты представителей США не верит в способность Байдена управлять страной

Глава нижней палаты американского парламента Майк Джонсон усомнился в управленческих способностях Джо Байдена.

3 ноября новоиспечённый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон дал интервью журналистам телеканала Fox News, где публично заявил, что сомневается в компетентности Джо Байдена на посту американского президента.

По мнению Джонсона, за время своего президентства Байден не сумел решить ни одного реально важного внутреннего или внешнеполитического вопроса.

Кроме того, Майк Джонсон напомнил, что недавно он лично встречался с Джо Байденом, но предпочёл не обсуждать с ним острые темы, поскольку политики придерживаются разных точек зрения на мировые события.

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