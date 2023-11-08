Пятнадцатилетний сын Кадырова на свое награждение пришел с золотым пистолетом

Сын лидера Чечни, 15-летний Адам Кадыров, на награждение к руководителю Казбеку Кокову прибыл с золотым пистолетом, сообщает Лента.ру со ссылкой на Телеграм-канал главы чеченского региона.

На представленных там кадрах Коков вручает сыну Кадырова орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». В кобуре у молодого человека заметно оружие.

Ранее СМИ сообщали, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, который присутствовал на встрече, назвал Адама Кадырова хафизом, то есть хранителем Корана - священного писания мусульман.

Адам Кадыров за последний месяц получил 5 наград. Орден за заслуги перед своей республикой ему вручил руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев в тот же день вручил Кадырову-младшему орден - «За заслуги перед Уммой» I-й степени.

А в конце октября орденом «Дуслык» (второй по значимости госнаградой республики) его удостоил глава Татарстана Рустам Миннихинов. Еще раньше, в начале октября, Адам Кадыров получил звание Героя Чечни.