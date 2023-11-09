Президент Чехии не верит, что армия Украины победит Россию

По мнению Павела, лидеры стран коллективного Запада уже знают, что войска Украины не достигнут превосходства над армией России в ходе спецоперации. Тем не менее, президент считает, что НАТО и Евросоюз обязаны поддерживать Киев в военном плане.

Петр Павел выразил уверенность в том, что затягивание специальной военной операции более выгодно России, чем Украине, ввиду чего ВСУ предпринимают всё новые попытки контрнаступления.

В конце беседы с журналистами Павел заявил, что Запад будет поддерживать Киев до тех пор, пока Владимир Зеленский не примет решение о начале российско-украинских переговоров.