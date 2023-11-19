Птица, похожая как две капли воды на ветку: интересные факты про исполинского козодоя

Птица ведет уединенный ночной образ жизни. Даже днем ее сложно отыскать среди веток дерева, особенно, когда сидит неподвижно.
Ночью козодоя и подавно не заметишь. Замерший козодой настолько спокоен по поводу своей маскировки, что позволяет даже подойти к себе вплотную.
Птица терпеливо выжидает, не издавая ни звука, не совершая ни малейшего движения. Иногда ее даже удается потрогать.
Козодой до последнего будет притворяться сучком.
Охотится он на насекомых - жуков, бабочек, прочих беспозвоночных. Песня козодоя напоминает лай собаки.
У гиганта-козодоя просто огромной величины клюв, который в раскрытом виде выглядит очень внушительно.
Отдельные виды птиц достигают веса до 400 г.
Окраска перьев напоминает цвет древесной коры.
Некоторые разновидности козодоев обладают способностью к эхолокации.
Другим свойственно впадать в оцепенение или в спячку, при этом у них сильно понижается температура тела.
Обитает птица главным образом в тропиках и субтропиках, встретить ее можно почти на всех континентах, кроме Антарктиды.
Нет этих птиц, пожалуй, только в Новой Зеландии.
Причем в древние времена на этой территории обитали очень крупные представители - совиные козодои.
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