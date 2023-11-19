В Гродно «спортик» хотел сжечь дверь наркокурьера, но ошибся адресом

Пресс-служба Следственного комитета Гродно рассказала, что вечером 18 ноября поступило сообщение об умышленном поджоге двери квартир в одном из домов города. Прибывшие на место событий следователи выяснили, что раньше по соседству проживал наркокурьер.

Было установлено, что дверь в многоквартирном доме поджёг так называемый "спортик" — человек, который работает на онлайн-наркомагазины и занимается самосудом над провинившимися "барыгами".

Оказалось, что "спортик" перепутал квартиры, подпалив не ту дверь. Поджигателя быстро задержали: им был 25-летний местный житель.

К слову, наркокурьер, которого хотел наказать "спортик", уже находится в местах не столь отдалённых.