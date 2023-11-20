Панин сообщил о том, как зарабатывает деньги за рубежом

11:33 2023-11-20
Панин сообщил о том, как зарабатывает деньги за рубежом

Актер Алексей Панин рассказал, что доход ему приносит проданная квартира в столице РФ, гонорары за участие в спектаклях. Также спасают накопления от лет работы в России.

В настоящее время Алексей Панин живет в Штатах, а сколько тратит денег в месяц, по его словам, не знает.

Артист признается, что все время опасается, что у него мало денег, но после рассуждает: «Что-то надо сейчас — нет. Деньги есть — есть. На год хватит? А дальше посмотрим».

Панин рассказал, что свои траты в месяц не считает.

Недавно знаменитость переехал из Испании в США, взяв с собой свою 16-летнюю дочь Анну. В планах у Алексея покорить Голливуд.

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