В Непале есть деревня, каждый житель которой продал почку за деньги

14:51 2023-11-20
В Непале есть деревня, каждый житель которой продал почку за деньги

Бедные сельчане таким образом пытаются заработать себе на пропитание, но криминал на их горе зарабатывает больше.

Удаленную деревню Хоксе в Непале называют "деревней почек". Дело в том, что здесь на постоянной основе «работают» черные трансплантологии и предлагают бедному народу заработать на продаже органа, сообщает автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен.

В итоге у каждого жителя Хоксе на теле есть широкий шрам от удаления почки. За операцией доноры отправляются в тайные клиники по извлечению органов. 

Криминал здесь так почувствовал силу, что человека прямо на улице могут схватить и выкрасть, потому что таким образом можно извлечь сразу 2 почки. За каждую удаленную почку непальцы получают около 2 тысяч долларов.

Прибыль криминала от черной трансплантологии, разумеется, в разы больше. 

Когда деревня "прославилась" в интернете, здесь власти стали организовывать регулярные патрули для защиты местных жителей. Но черные брокеры все равно заглядывают с такими предложениями в бедные дома.

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