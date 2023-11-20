В Татарстане отец убил беременную дочь, сбросив её в реку

Страшное событие произошло 27 апреля нынешнего года, когда 47-летний житель Татарстана случайно подслушал, как его 17-летняя дочь ведёт пикантный телефонный разговор с возлюбленным. Обезумевший от ярости отец столкнул девушку с лестницы, после чего та потеряла сознание.

Мужчина подумал, что его ребёнок умер, после чего скинул ещё живую девушку в реку Ик, где та и скончалась, захлебнувший водой. Следователи быстро поняли, что отец девушки и есть её убийца, после чего начали допрос преступника.

На допросе мужчина цинично показывал, как именно убивал свою дочь, признавшись, что пошёл на жестокий поступок после того, как узнал о беременности собственного ребёнка.