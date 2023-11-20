В Китае обнаружили украшения из березового дегтя, которым 2 тысячи лет

Китайские ученые изучили бусину и фрагменты браслетов, обнаруженные в 2015–2016 годах в погребениях могильника Даюаньцзы в провинции Юньнань.

Украшения датированы примерно 475 годом до н.э, сообщает Рамблер.

Химический и микроскопический анализы показали: предметы целиком изготовлены из березового дегтя, хотя в ранее найденных древнейших украшениях деготь применялся в качестве клея.

Березовый деготь - древний искусственный материал. Самые ранние изделия со следами дегтя были обнаружены в итальянской Тоскане. Их изготавливали еще 200 тысяч лет неандертальцы.