В Китае обнаружили украшения из березового дегтя, которым 2 тысячи лет

Китайские ученые изучили бусину и фрагменты браслетов, обнаруженные в 2015–2016 годах в погребениях могильника Даюаньцзы в провинции Юньнань.
Украшения датированы примерно 475 годом до н.э, сообщает Рамблер.
Химический и микроскопический анализы показали: предметы целиком изготовлены из березового дегтя, хотя в ранее найденных древнейших украшениях деготь применялся в качестве клея.
Березовый деготь - древний искусственный материал. Самые ранние изделия со следами дегтя были обнаружены в итальянской Тоскане. Их изготавливали еще 200 тысяч лет неандертальцы.
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