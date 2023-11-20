В Россию официально пришел китайский аналог Volkswagen

В РФ уже в ноябре стартуют официальные продажи Jetta VA3, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

По словам представителя холдинга, «АвтоСпецЦентр Севером» подписано дилерское соглашение с FAW по дистрибуции модели Jetta VA3. Автомобиль выпускается на СП FAW-Volkswagen в Китае, платформа машины идентична Skoda Rapid и Volkswagen Polo 1-го поколения.

FAW выкупил Volkswagen Jetta. Дистрибьютор один. Модель переименовывать они не стали, потому что она зарекомендовала себя на европейском рынке, — сообщили «Газете.Ru» в дилерской компании.

Цена Jetta VA3 начинается от 1,8 миллиона рублей. Авто оснащено мотором объемом 1,5 литра мощностью 112 л.с. - в связке с механической трансмиссией либо шестидиапазонным «автоматом» Aisin.

Подобные АКП ранее устанавливались на выпущенных в России Volkswagen Polo и Skoda Rapid. В списке опций также заявлены мультимедийная система с 4-мя динамиками и противоугонный комплекс.