Русский богатырь Иван Поддубный так и не смог стать отцом

Иван Максимович Поддубный не раз становился чемпионом мира. Как большинство обычных людей, борец мечтал о семье и детях. В цирке в Киеве мужчина познакомился с воздушной гимнасткой по имени Мария Дозмарова. Между молодыми людьми возникли отношения.

Пара мечтала пожениться, но Мария при исполнении трюка сорвалась вниз и погибла. Поддубный был просто убит горем и после случившегося долго не мог прийти в себя.

В 1910-м он решил завершить спортивную карьеру и приобрел на своей родине, в селе Красеновка, дом и мельницей и участком. И женился на красавице Антонине Квитко-Фоменко.

Но счастье было недолгим: Антонина уехала за границу с любовником-белогвардейцем и при этом выкрала у супруга все медали. Иван Максимович впал в депрессию, но все-таки сумел справиться с ударом судьбы.

Иван Максимович опять стал выступать на аренах цирка Москвы и Петрограда. И в 50 лет встретил еще одну любовь - Марию Машронину.

Супруги прожили вместе до конца своих дней, но общих детей у них не было. Борец помогал жене растить ее сына от первого брака.