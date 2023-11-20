Российский священник призвал не делать аборт после изнасилования

20:35 2023-11-20
Российский священник призвал не делать аборт после изнасилования

Иерей РПЦ Роман Колеснев уверен, что аборт после изнасилования является недопустимой практикой.

Российский священнослужитель Роман Колеснев стал гостем на ток-шоу канала "Ura news", где порассуждал на тему допустимости абортов после изнасилования. Колеснев признал, что изнасилование является тяжелейшей психической травмой для женщины, которую нередко сопровождают и физические увечья.

При этом представитель православной церкви отметил, что при принятии решения об аборте после изнасилования следует рассмотреть ситуацию с разных сторон.

Роман Колеснев уверен, что одной из таких сторон должна быть сторона ребёнка, которого хотят лишить жизни ещё в утробе матери. "Изнасилование, конечно, страшнейшая травма, но ведь ребёнок не виноват, каким образом он был зачат", - заявил священник.

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