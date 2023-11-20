В Москве девушка-курьер помогла задержать мошенника, обманувшего пенсионерку

20:45 2023-11-20
В Москве девушка-курьер помогла задержать мошенника, обманувшего пенсионерку

Работающая в службе доставки москвичка сильно помогла правоохранителям, разоблачив мошенническую схему

Инцидент произошёл 17 ноября, когда работница "Яндекс доставки" Ольга получила заказ от пожилой женщины. Пенсионерка просила срочно доставить посылку якобы родственникам. При этом женщина уверяла, что внутри сладости и личные вещи.

Девушка-курьер заподозрила неладное, когда ей несколько раз позвонил нетерпеливый получатель посылки, желающий уточнить, когда же ему доставят желаемое. Ольга начала догадываться, что пенсионерку обманывают, и решила проверить содержимое коробки.

Интуиция курьера не подвела, поскольку внутри оказался плотный свёрток с купюрами. Девушка решила продолжить свой путь к получателю посылки, попутно вызвав полицию.

Когда же Ольга прибыла в назначенное место, мошенник был тут как тут, однако мужчина сильно удивился, увидев надевающих на него наручники полицейских.

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