Жителя Витебска, угрожавшего жене убийством, арестовали на 2 месяца

Тревожные события разворачивались в Витебске 15 июля нынешнего года, когда житель Витебска поссорился с супругой прямо у собственного дома. Исчерпав словесные аргументы, мужчина взял жену за горло и начал душить.

При этом витебчанин вслух угрожал убить женщину, которая ни на секунду не сомневалась в намерениях своего избранника. Впоследствии мужчина был предан суду, где его приговорили к 2 месяцам ареста.

Показательно, что суд прошёл в присутствии местных жителей, а сам подсудимый симптоматично упёрто отрицал свою вину в содеянном.