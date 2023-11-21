Украинец задушил жену и двух малолетних дочерей в Польше

00:10 2023-11-21
Украинец задушил жену и двух малолетних дочерей в Польше

Выходец из Украины собственноручно умертвил свою же семью и не стал отрицать вину при задержании.

В городе Пущиково Великопольского воеводства украинский мигрант убил свою 29-летнюю супругу и двух дочерей, которым было 1,5 и 4,5 года. Известно, что преступник убил своих родных путём удушения.

При допросе убийца признался в содеянном, заявив, что таким образом он хотел избавиться от семьи, члены которой предъявляли ему слишком много претензий.

По словам преступника, жена и дети ругали его за изрядное пьянство, наличие крупных долгов и отсутствие работы. Сейчас мужчина арестован на три месяца и ждёт дальнейшего решения суда.

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