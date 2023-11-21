Марина Кравец готовится второй раз стать мамой

Звезда Comedy Club семейные ситуации нередко отыгрывает в формате скетчей. Но какие именно сюжеты Марине Кравец подсказывает ее жизнь с супругом, остается загадкой.
Все, что касается непосредственно семьи знаменитости, в публичное поле попадает редко. Муж звезды Аркадий Водахов и их 3-летняя дочь Вероника очень редко появляются в личном блоге артистки.
О первой беременности Кравец публика узнала на поздних сроках. Но теперь все иначе: вторую беременность Марина анонсировала во время съемок шоу ТНТ «Лига городов».
Как сообщает Super.ру, Кравец объявила, что опять ждет пополнение. Звезда при этом уточнила: в ожидании ребенка сниматься и выступать она не планирует.
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