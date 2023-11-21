Принца Уильям назвали самым сексуальным в мире среди лысых знаменитостей

В рейтинге самых сексуальных мужчин мира с лысиной первое место занял британский принц Уильям, сообщает Лента.ру.

Рейтинг составлен маркетинговой фирмой Reboot, в его основу легла частота поисковых запросов. На количество очков также влияли рост, внешность, голос, а также состояние и блеск лысины.

Предпочтение получали мужчины с чертами лица, которые соответствуют золотому сечению, и близким к 96 герцам тембром голоса.

Принц Уильям вытеснил прошлогоднего лидера этого рейтинга - актера Вина Дизеля. Сексуальными лысыми мужчинами, кроме него, назвали артистов Джейсона Стетема, Сэмьюэла Джексона, Дуэйна Джонсона и Шемара Мура, миллиардера Джеффа Безоса, баскетболиста Майкла Джордана.