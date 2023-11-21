Американская рэперша Карди Би заявила, что Нью-Йорк ждет крысиный апокалипсис

Американская рэперша Карди Би (Белкалис Марленис Альманзар) заявила, что Нью-Йорк ждет крысиный апокалипсис потому, что в мегаполисе сократили расходы бюджета на санитарные проекты, сообщает Лента.ру.

Рэп-исполнительница, которая родилась и выросла в этом городе, уточнила, что бюджет Нью-Йорка урезан на 120 миллионов долларов. Это ударит по школам, библиотекам, полицейским. А расходы на санитарные нужды сокращены на 5 миллионов.

Я сейчас зла... Да город утонет в крысах! - эмоционально высказалась Карди Би.

Девушка при этом добавила, что она беспокоится за благополучие родственников и друзей, проживающих в Нью-Йорке.