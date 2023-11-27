Хаматову выгнали из рижского ресторана за русскую речь

Инцидент в главной роли с российской актрисой Чулпан Хаматовой произошёл в рижском ресторане Cemodans, куда она пришла пообедать.

Официант не стал обслуживать знаменитость, которая обращалась к нему на русском языке.

Когда Хаматова попросила позвать администрацию, к ней подошли люди, попросив удалиться.

Спустя 3 минуты, Чулпан ушла, обещав оставить негативные отзывы о заведении.

Сотрудники общепита объясняют, что официант просто не говорит на русском, который знать не обязан.