Хаматову выгнали из рижского ресторана за русскую речь

Инцидент в главной роли с российской актрисой Чулпан Хаматовой произошёл в рижском ресторане Cemodans, куда она пришла пообедать.
Официант не стал обслуживать знаменитость, которая обращалась к нему на русском языке.
Когда Хаматова попросила позвать администрацию, к ней подошли люди, попросив удалиться.
Спустя 3 минуты, Чулпан ушла, обещав оставить негативные отзывы о заведении.
Сотрудники общепита объясняют, что официант просто не говорит на русском, который знать не обязан.
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