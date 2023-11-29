Почтенная еврейка подсказала, какие меры помогут проложить путь к достатку

Автор канала "Мадам Хельга" на платформе Дзен призналась, что, благодаря советам пожилой знакомой еврейки сумела повысить свое благосостояние. Каким советам опытной женщины она следовала?

Не экономила, а откладывала. Обращалась к заначке лишь в случае форс-мажора. А если что-то брала оттуда, возвращала - сама себе.

При этом откладывала часть денег с любой зарплаты - хоть большой, хоть маленькой. Чем больше, тем лучше. Потому что эти средства - не ограничение, а, наоборот, - свобода маневра.

Когда в кошельке есть деньги, есть возможность купить вещь не тогда, когда она нужна позарез, а когда это выгодно - например, увидев акцию или хорошую скидку.

Самый простой быстро потратить заработанное - дождаться, пока в доме все не закончилось, и мчаться скупать нужное по полной стоимости. Так лучше не делать, а - изучить рынок и не тратить лишнего.