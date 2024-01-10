Компроментирующее Трампа и Эпштейна фото оказалось подделкой

13:07 2024-01-10
Компроментирующее Трампа и Эпштейна фото оказалось подделкой

Журналисты выяснили, что снимок сгенерирован искусственным интеллектом, у Трампа на нем одна нога, а Эпштейн будто растворился на диване.

В начале января 2024 года дело осужденного за секс-торговлю детьми финансиста Джеффри Эпштейна из США, умершего в тюрьме в 2019-м, вновь попало в заголовки газет, сообщает yahoo.com.

Судья вскрыл документы по делу против его сообщницы Гислен Максвелл. 9 января 2024 года на X (бывшем Twitter) была опубликована фотография, где, как утверждалось, бывший президент США Дональд Трамп позирует с Эпштейном и молодой девушкой в укороченном топе.

Результаты обратного поиска изображений в Google показали, что изображение было распространено на других платформах социальных сетей. Им также поделились на онлайн-форумах и веб-сайтах на китайском языке.

Вы бы все равно проголосовали за него, если бы на этой фотографии была ваша дочь? - спросил один пользователь социальных сетей. 

Мне было трудно найти эту фотографию где-либо в Интернете раньше, - прокомментировал другой пользователь.

В итоге выяснилось, что изображение имеет много признаков того, что оно было сгенерировано искусственным интеллектом. Например, рука девушки казалась деформированной - как и рукав пиджака Трампа.

Более того, журналисты разыскали полноразмерную версию вирусного изображения, и сравнили оригинал со свежим фото. И обратили внимание, что лица людей на заднем плане обновленного снимка деформированы, у Трампа - только одна нога, а Эпштейн будто растворялся в диване.

Учитывая, что фотография, о которой идет речь, создана с использованием программного обеспечения с искусственным интеллектом, мы оценили ее как "поддельную", - констатировали журналисты.

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