Facebook отмечает свое 20-летие, как он выглядел изначально

Facebook сильно изменился с тех пор, как впервые заработал 4 февраля 2004 года в комнате общежития Гарвардского университета Марка Цукерберга. Тогда им пользовались только студенты Гарварда, не было кнопки "нравится" и ленты новостей, напоминает Уahoo.com.

Но Facebook очень быстро распространился на другие американские университеты, и к июню 2004 года сайт привлек инвестиций в размере 500 000 долларов.

А к сентябрю 2004 года начали появляться функции, которые были бы узнаваемы и для пользователей сегодня - например, The Wall. Это было предшествием ленты новостей и функционировало как область профиля, где друзья могут публиковать публичные сообщения и отвечать на них.

В течение года сайт набрал миллион пользователей, а еще через год после запуска сайт официально отказался от "the’ и стал просто Facebook.

В течение 2004 и 2005 годов сеть постепенно расширялась, к ней разрешили присоединиться университетам на территориях других стран, включая Австралию, Новую Зеландию и Ирландию. В сентябре 2005 года Цукерберг запустил версию для средней школы.

В 2006 году Facebook, наконец, открыл шлюзы полностью, позволив присоединиться любому человеку в возрасте от 13 лет и старше с действительным адресом электронной почты.