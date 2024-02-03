Facebook отмечает свое 20-летие, как он выглядел изначально

16:09 2024-02-03
Facebook отмечает свое 20-летие, как он выглядел изначально

Эта соцсеть была запущена 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом в комнате общежития Гарвардского университета.

Facebook сильно изменился с тех пор, как впервые заработал 4 февраля 2004 года в комнате общежития Гарвардского университета Марка Цукерберга. Тогда им пользовались только студенты Гарварда, не было кнопки "нравится" и ленты новостей, напоминает Уahoo.com.

Но Facebook очень быстро распространился на другие американские университеты, и к июню 2004 года сайт привлек инвестиций в размере 500 000 долларов.

А к сентябрю 2004 года начали появляться функции, которые были бы узнаваемы и для пользователей сегодня - например, The Wall. Это было предшествием ленты новостей и функционировало как область профиля, где друзья могут публиковать публичные сообщения и отвечать на них.

В течение года сайт набрал миллион пользователей, а еще через год после запуска сайт официально отказался от "the’ и стал просто Facebook.

В течение 2004 и 2005 годов сеть постепенно расширялась, к ней разрешили присоединиться университетам на территориях других стран, включая Австралию, Новую Зеландию и Ирландию. В сентябре 2005 года Цукерберг запустил версию для средней школы.

В 2006 году Facebook, наконец, открыл шлюзы полностью, позволив присоединиться любому человеку в возрасте от 13 лет и старше с действительным адресом электронной почты.

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Новостная лента была запущена только в сентябре 2006 года и содержала информацию об изменениях в отношениях, загруженных фотографиях и о том, к каким группам присоединились друзья.

Это вызвало негативную реакцию, а группа "Студенты против новостной ленты Facebook" набрала более 100 000 участников в течение дня после запуска. Призывы бойкотировать Facebook распространились по сети.

Цукерберг в сети попытался успокоить пользователей, заявив, что никого "опций конфиденциальности" он не лишает. К декабрю 2006 года у Facebook было уже 12 миллионов пользователей.

Еще через год Facebook запустил платформу, которая позволила сторонним организациям создавать свои собственные игры, викторины и инструменты для Facebook.

В 2007 году стало возможным размещать видео в ленте, в марте 2008 был запущен чат, который затем превратился в отдельное приложение для обмена сообщениями. Культовая кнопка "Мне нравится" была активирована в феврале 2009 года, а фотографии "на обложке" появились в 2011 году.

К 2012 году сайт охватил один миллиард пользователей, а в 2017 году достиг рубежа в два миллиарда пользователей - уровня, на котором он держится до сих пор.

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В октябре 2021 года компания объявила о ребрендинге как Meta. По ее словам, изменение подчеркнуло амбиции переориентироваться на создание "метавселенной".

Это произошло, когда компания боролась с критикой со стороны законодателей и регулирующих органов по поводу ее рыночной власти, алгоритмических решений и пресечения злоупотреблений на своих платформах.

В 2023 году Facebook анонсировала новые продукты, включая генеративный искусственный интеллект в виде инструмента Imagine.

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