Житель Малайзии добился ремонта дороги, посадив в выбоину банан, видео стало вирусным

11:33 2024-02-04
Житель Малайзии добился ремонта дороги, посадив в выбоину банан, видео стало вирусным

Увидев реакцию на его пост, Департамент общественных работ в течение нескольких часов отремонтировал плохой участок дороги.

Раздосадованный бездействием властей, Джалан Сандакан-Лахад Дату из Малайзии посадил банановое дерево в выбоину на дороге, чтобы привлечь внимание к проблеме. И выложил пост в соцсети, сообщает Independent.co.uk.

Индидент произошел в селении Сабаха. Мужчина в сообщении выразил обеспокоенность за тех, кто пользуется дорогой. Его пост сразу завирусился в интернете.

Увидев реакцию на него в Facebook, местный Департамент общественных работ срочно приступил к ремонту дороги. В сообщениях говорится, что выбоина была заделана в течение нескольких часов.

В социальных сетях один из пользователей в шутку посоветовал в следующий раз при такой проблеме сажать не банан, а дерево дуриан, плоды которого, как известно, очень дурно пахнут.

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Выбоина находилась примерно в 500 метрах от места, где недавняя авария унесла жизнь 4-летней девочки. Предположительно, выбоина и стала причиной гибели ребенка.

Согласно Плану Малайзии по обеспечению безопасности дорожного движения на 2022-2030 годы, страна стремится снизить смертность на дорогах на 50 процентов к 2030 году.

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