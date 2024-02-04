Житель Малайзии добился ремонта дороги, посадив в выбоину банан, видео стало вирусным

Раздосадованный бездействием властей, Джалан Сандакан-Лахад Дату из Малайзии посадил банановое дерево в выбоину на дороге, чтобы привлечь внимание к проблеме. И выложил пост в соцсети, сообщает Independent.co.uk.

Индидент произошел в селении Сабаха. Мужчина в сообщении выразил обеспокоенность за тех, кто пользуется дорогой. Его пост сразу завирусился в интернете.

Увидев реакцию на него в Facebook, местный Департамент общественных работ срочно приступил к ремонту дороги. В сообщениях говорится, что выбоина была заделана в течение нескольких часов.

В социальных сетях один из пользователей в шутку посоветовал в следующий раз при такой проблеме сажать не банан, а дерево дуриан, плоды которого, как известно, очень дурно пахнут.