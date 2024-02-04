На пляжах мексиканского Акапулько найден мертвым горбатый кит

Горбатый кит был найден мертвым на пляже в Акапулько, что необычно для юга Мексики, сообщает Уahoo.com.

Работающий в сфере туруслуг Хосе Карлос Гомес заявил, что никогда ранее киты не подплывали в этих местах к берегу, хотя иногда вдалеке их здесь видели.

Вип-туристы, проживавшие поблизости в роскошных кондоминиумах, вышли на пляж, чтобы сделать фото с китом на заднем плане. Свидетелями необычного явления стали также спортсмены на пробежке.

Предположительно, до момента обнаружения тело животного пролежало на песке несколько дней.

После сигнала очевидцев это место оцепили сотрудники государственной полиции, управления экологии и прокуратуры по охране окружающей среды.