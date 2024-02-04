На пляжах мексиканского Акапулько найден мертвым горбатый кит

16:50 2024-02-04
На пляжах мексиканского Акапулько найден мертвым горбатый кит

Животное, длина которого составляет около 15 метров, а вес примерно 20 тонн, решили зарыть прямо в песке на пляже.

Горбатый кит был найден мертвым на пляже в Акапулько, что необычно для юга Мексики, сообщает Уahoo.com.

Работающий в сфере туруслуг Хосе Карлос Гомес заявил, что никогда ранее киты не подплывали в этих местах к берегу, хотя иногда вдалеке их здесь видели.

Вип-туристы, проживавшие поблизости в роскошных кондоминиумах, вышли на пляж, чтобы сделать фото с китом на заднем плане. Свидетелями необычного явления стали также спортсмены на пробежке.

Предположительно, до момента обнаружения тело животного пролежало на песке несколько дней.

После сигнала очевидцев это место оцепили сотрудники государственной полиции, управления экологии и прокуратуры по охране окружающей среды.

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Они попросили людей не приближаться, потому что газы, которые выделяет труп, очень вредны. "Если они взорвутся, будут токсичными”, - пояснил один из охранников.

Длина кита около 15 метров, вес примерно 20 тонн. Учитывая степень его разложения, а также отсутствия места для вывоза и средства перевозки этих видов животных, его решено похоронить прямо на пляже. Для этого уже начали рыть яму.

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