В гараже обычного американца нашли ядерную ракету

17:27 2024-02-04
В гараже обычного американца нашли ядерную ракету

Оказалось, что житель штата Вашингтон хранил Douglas AIR-2 Genie, предназначенную для перевозки ядерной боеголовки W25 массой 1,5 килограмма.

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Ржавеющая ракета, обнаруженная в гараже жителя штате Вашингтон, на самом деле является инертной ядерной ракетой, сообщает Уahoo.com.

Власти связались с мужчиной в Бельвью, когда тот позвонил в музей военно-воздушных сил с предложением пожертвовать ракету военного назначения, принадлежавшую его покойному соседу. По словам американца, сосед купил этот предмет на распродаже недвижимости.

Саперы полиции обследовали оружие и заявили, что это Douglas AIR-2 Genie - неуправляемая ракета класса "воздух-воздух". Она предназначена для перевозки ядерной боеголовки W25 массой 1,5 килограмма. Боеголовка к ракете не была прикреплена и опасности взрыва не было.

Представитель полицейского управления Бельвью Сет Тайлер рассказал, что устройство было “по сути, бензобаком для ракетного топлива”. Он также отметил, что решивший подарить оружие в музей не ожидал от них звонка и был “крайне раздражен” освещением истории в СМИ.

В итоге предмет сочли безопасным и оставили в доме у мужчины для реставрации и дальнейшего показа в музее.

Уточняется, что Genie был первым ядерным оружием класса "воздух-воздух", но его производство закончилось в 1962 году.

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