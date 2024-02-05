Телеведущий Александр Гордон выгнал со съемок передачи актера Никиту Кологривого

Грандиозный скандал разгорелся на эфире у Александра Гордона. Телеведущий выгнал со съемок "Закрытого показа" актера Никиту Кологривого. После этой стычки самому Гордону стало плохо, пишет КП.
Перепалка знаменитостей началась с того, что Гордон попросил Кологривого сформулировать свою мысль четче.
Актеру критика не понравилась. Он резко ответил телеведущему.
"Хотите я в трех словах всю передачу закончу?" - заявил Никита. Гордон не стал терпеть и предложил наглому гостю покинуть съемки.
Это Кологривого разозлило еще больше, и он покинул студию, приговаривая: "Придете еще ко мне на программу… Смелый такой".
А 59-летний ведущий обратился за медицинской помощью. Дежурившие на съемках врачи выявили у Гордона аритмию. Ему сделали укол, но от госпитализации тот отказался. После небольшой паузы ведущий вернулся в студию и продолжил работу в кадре.
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