Телеведущий Александр Гордон выгнал со съемок передачи актера Никиту Кологривого

11:22 2024-02-05
Телеведущий Александр Гордон выгнал со съемок передачи актера Никиту Кологривого

Перепалка знаменитостей началась с того, что Гордон попросил Кологривого сформулировать свою мысль четче, артисту критика не понравилась.

Грандиозный скандал разгорелся на эфире у Александра Гордона. Телеведущий выгнал со съемок "Закрытого показа" актера Никиту Кологривого. После этой стычки самому Гордону стало плохо, пишет КП.

Перепалка знаменитостей началась с того, что Гордон попросил Кологривого сформулировать свою мысль четче.

Актеру критика не понравилась. Он резко ответил телеведущему.

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"Хотите я в трех словах всю передачу закончу?" - заявил Никита. Гордон не стал терпеть и предложил наглому гостю покинуть съемки.

Это Кологривого разозлило еще больше, и он покинул студию, приговаривая: "Придете еще ко мне на программу… Смелый такой".

А 59-летний ведущий обратился за медицинской помощью. Дежурившие на съемках врачи выявили у Гордона аритмию. Ему сделали укол, но от госпитализации тот отказался. После небольшой паузы ведущий вернулся в студию и продолжил работу в кадре.

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