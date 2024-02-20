Семья в Польше 80 лет прожила с неразорвавшимся снарядом под полом

10:25 2024-02-20
Семья в Польше 80 лет прожила с неразорвавшимся снарядом под полом

Рассказ о том, что во время Второй мировой войны бомба продырявила крышу и осела под зданием, хозяева особняка воспринимали как легенду.

Житель города Сухеднюв обратился в полицию с необычным сообщением. Поляк во время ремонта дома обнаружил под полом предмет, похожий на бомбу, пишет RMF 24.

Прибывшие по вызову саперы подтвердили, что под досками пола находилась неразорвавшаяся авиабомба, вес которой около 50 килограммов.

Как выяснилось, снаряд упал в это место еще 80 лет назад, во время наступления Красной армии в 1945 году. Хозяин дома припомнил рассказы своей бабушки, которые все родные считали легендой.

Женщина рассказывала, что при отступлении немцев во время Второй мировой войны снаряд пробил крышу, потолок, пол и застрял в земле. По ее словам, советские военные сделали вывод, что угрозы боеприпас не представляет и оставили его в месте падения. Позже пол над бомбой отремонтировали.

Бомбу вывезли на военный полигон, где ее собираются взорвать. Они напомнили, что, хотя после войны прошло много лет, такие находки в Польше не редкость. Специалисты призвали граждан не трогать подобные находки.

Ранее СМИ сообщали, что в Британии пенсионеры 74 года прожили с опасной бомбой 19-го века в саду. Хозяева участка много раз перемещали ее и использовали в качестве украшения, прежде чем узнали, что внутри по-прежнему есть боезаряд. 

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