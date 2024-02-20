Илон Маск заявил, что человек со вживленным в его мозг чипом управляет компьютером силой мысли

Первый пациент, которому внедрили в мозг чип от американского разработчика Neuralink, уже может управлять силой мысли компьютерной мышью.
Такое заявление сделал владелец компаний Neuralink, SpaceX и Tesla Илон Маск во время конференции на платформе Spaces X, пишут Ведомости.
«Прогресс хороший, пациент полностью выздоровел, с нервными эффектами, о которых нам известно. Он способен перемещать по экрану мышь, просто думая», – заявил Маск.
По его словам, теперь Neuralink хочет добиться от пациента максимально увеличить количество нажатий кнопок мыши.
Ранее, 30 января, Илон Маск в соцсети X (бывшая Twitter) написал, что впервые человеку был имплантирован чип от Neuralink, который позволяет управлять цифровыми устройствами силой мысли.
Миллиардер также уточнил, что пациент хорошо восстанавливается.
Чип, к слову, получил название Telepathy. С помощью этого устройства можно управлять телефоном и компьютером, а через них - практически любым гаджетом. Для этого надо «просто подумать».
Первыми пользователями чипов, отмечает издание, станут люди, потерявшие возможность пользоваться своими конечностями.
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