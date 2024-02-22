Зеленый чай очень полезен, но злоупотреблять им не стоит

10:19 2024-02-22
Зеленый чай очень полезен, но злоупотреблять им не стоит

Зеленый чай может принести большую пользу, если пить его в умеренных количествах и в подходящее время суток.

Польза зеленого чая:

В нем много антиоксидантов и полифенолов, что хорошо сказывается на общем состоянии. Главное, не злоупотреблять им и не пить перед ночным сном, чтобы не спровоцировать бессонницу. 

Ученые из Греции и Австралии заметили, что люди, предпочитающие зеленый чай, живут дольше. В пожилом возрасте они реже болеют. Например, испытуемые старше 50 лет были более активны и реже жаловались на пониженное давление. 

Регулярное употребление зеленого чая способно сократить риск развития таких проблем:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • некоторых онкологических заболеваний;
  • диабета II типа;
  • когнитивных нарушений.

Какие нормы потребления напитка:

Если не превышать норму, то зеленый чай можно ввести в ежедневный рацион. Но не стоит употреблять более двух-трех чашек в день. 

В чем скрытая опасность:

Как и любой другой продукт в чрезмерных количествах, зеленый чай может ухудшать здоровье. В напитке достаточно высокая  концентрация токсичных металлов. Особенную осторожность надо проявлять лицам с такими болезнями:

  • синдромом «уставших надпочечников»;
  • анемией;
  • тревожными расстройствами;
  • глаукомой;
  • заболеваниями печени.

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