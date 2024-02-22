Зеленый чай очень полезен, но злоупотреблять им не стоит

Польза зеленого чая:
В нем много антиоксидантов и полифенолов, что хорошо сказывается на общем состоянии. Главное, не злоупотреблять им и не пить перед ночным сном, чтобы не спровоцировать бессонницу.
Ученые из Греции и Австралии заметили, что люди, предпочитающие зеленый чай, живут дольше. В пожилом возрасте они реже болеют. Например, испытуемые старше 50 лет были более активны и реже жаловались на пониженное давление.
Регулярное употребление зеленого чая способно сократить риск развития таких проблем:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- некоторых онкологических заболеваний;
- диабета II типа;
- когнитивных нарушений.
Какие нормы потребления напитка:
Если не превышать норму, то зеленый чай можно ввести в ежедневный рацион. Но не стоит употреблять более двух-трех чашек в день.
В чем скрытая опасность:
Как и любой другой продукт в чрезмерных количествах, зеленый чай может ухудшать здоровье. В напитке достаточно высокая концентрация токсичных металлов. Особенную осторожность надо проявлять лицам с такими болезнями:
- синдромом «уставших надпочечников»;
- анемией;
- тревожными расстройствами;
- глаукомой;
- заболеваниями печени.
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