Зеленый чай очень полезен, но злоупотреблять им не стоит

Польза зеленого чая:

В нем много антиоксидантов и полифенолов, что хорошо сказывается на общем состоянии. Главное, не злоупотреблять им и не пить перед ночным сном, чтобы не спровоцировать бессонницу.

Ученые из Греции и Австралии заметили, что люди, предпочитающие зеленый чай, живут дольше. В пожилом возрасте они реже болеют. Например, испытуемые старше 50 лет были более активны и реже жаловались на пониженное давление.

Регулярное употребление зеленого чая способно сократить риск развития таких проблем:

сердечно-сосудистых заболеваний;

некоторых онкологических заболеваний;

диабета II типа;

когнитивных нарушений.

Какие нормы потребления напитка:

Если не превышать норму, то зеленый чай можно ввести в ежедневный рацион. Но не стоит употреблять более двух-трех чашек в день.

В чем скрытая опасность:

Как и любой другой продукт в чрезмерных количествах, зеленый чай может ухудшать здоровье. В напитке достаточно высокая концентрация токсичных металлов. Особенную осторожность надо проявлять лицам с такими болезнями: