Выращиваем крупные тугие кочаны капусты по советам агрономов

Нельзя убирать нижние листья, они очень важны для формирования будущего кочана и снабжают его питанием.

Если их срезать, капусте не хватит полезных веществ, а кочан крупным и тугим точно не будет. Нижние листья берегут от перегрева, влага уходит медленнее. Удалять нужно только те, которые лежат на земле, и те, что засохли.

Чтобы завязались тугие плотные кочаны, правильно подкармливаем. Для этого в 10 л размешиваем 1 ст. л. монофосфата калия и добавляем 20 г борной кислоты, поливаем по одному литру на каждое растение.

Также можно полить капусту суперфосфатом, 20 г на 10 л воды, суперфосфат сначала надо растворить в горячей воде.

От слизней и гусениц помогает такое средство. Берём 3 л древесной золы, пол пакета горчицы, 1 пакет красного перца, всё тщательно перемешиваем, потом опудриваем кочаны.