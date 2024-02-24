Дачный эксперт рассказал, как спасать залитую рассаду

Что происходит при переливе:

Если залить рассаду, то почти сразу она начнёт поджимать под себя листочки. Особенно это будет заметно по верхним листикам. Они сжимаются. Растения сразу становятся чахлыми. Но самое печальное происходит с корнями.

Они перестают в залитой земле получать самый важный элемент - воздух. Из-за этого корешки попросту отмирают. Следовательно, листья не получают питания и тоже отмирают.

Как это исправить:

Если нечаянно залили рассаду, нельзя ждать ни минуты. Можно сначала разрыхлить почву, чтобы влага быстрее начала испаряться. Затем сверху насыпаем песок или вермикулит.

Они отлично впитают лишнюю воду. Следует поставить растения на самое светлое место, чтобы солнце попадало на почву. Можно ещё и золы подсыпать золы.

Необходимо проверить отверстия на дне стаканчиков, они могут забиться. А если их вообще нет, то тогда аккуратно сделайте своими руками. Раскаленным гвоздем аккуратно прожгите дно. Надо сделать хотя бы 3-5 отверстий.

Можно насыпать чуть-чуть гидрогеля. Он тоже хорошо забирает влагу. Можно даже положить сверху на почву бумажную салфетку. После полного промокания её надо будет заменить другой.