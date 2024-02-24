Где искать щуку в августе и на что ловить: советы опытных рыбаков

18:20 2024-02-24
Где искать щуку в августе и на что ловить: советы опытных рыбаков

По общему мнению бывалых рыболовов, август - самое время устраивать охоту на щуку, улов будет отменный.

Конец лета - "бархатный" сезон не только для любителей курортов. У спиннингистов тоже начинается "горячая" пора. Ведь в это время растёт активность хищника, а значит и клёв!

Аппетит щуки связан со скоростью обмена веществ и зависит от температуры воды. В августе её показатели достигают самых комфортных значений.

Рыба быстрее усваивает пищу, копит силы и начинает подготовку к зиме - а потому, питается чаще.

Найти щуку в этот период и предложить нужную приманку, часто значит - поймать её.

Для многих водоёмов характерно сезонное падение уровня воды именно к последнему месяцу лета.

Растет концентрация рыбы, которую убывающая вода "выдавила" из заросших мелководных участков в русло и крупные заливы.

Щука предпочитает держаться на русловых бровках или у берега на границе водорослей. Там-то и нужно её ловить.

В этой ситуации любым приманкам сложно конкурировать с воблерами.

Да, можно "гонять" вдоль кувшинок "железо" или "силикон" - не редко и это срабатывает по активной рыбе. Чтобы выманить из засады осторожную или "зашуганную" троллингом зубастую, необходимо дать ей время на раздумья.

В августе на малых реках и озёрах нет более результативного способа ловли щуки, чем твичинг воблеров.

Как "шнурки", так и "мамки" отлично отзываются на воблеры средних и крупных размеров - 110-130 мм.

Не всякий воблер хорош, как в ловле с берега, так и с лодки. Август, время когда в полную силу раскрывается DUO Realis Jerkbait 120SP.

Где не глубоко, не сдаёт позиций и гроза всех щук-травянок - Megabass Oneten 110SF в "кисло-тигриной" раскраске. 

Ну и как не отметить классику жанра O.S.P. Rudra 130SP. В августе наступает самый подходящий момент "спустить зверя с цепи" и проверить - живёт ли в "этой луже" приличная рыба.

Падение воды в августе бывает и весьма значительным, как зимний сброс на Москва-Реке. Тогда следует обязательно проверять джигом ямки. "Резина" 2.5"-3.5" в малых водоёмах остаётся эффективной, в течении всего лета, но щуки по крупнее уже не отказываются и от 5" приманок.

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