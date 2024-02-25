Был ли алкоголизм в античные времена

23:20 2024-02-25
Был ли алкоголизм в античные времена

Свободные Спартанцы не пили в принципе, зато заставляли рабов ежедневно выпивать по четыре чашки вина, поэтому возмущения рабов подавлялось довольно просто.

Алкогольные напитки в древности были, по крайней мере вино и пиво; дистиллированных, которые являются основной составляющей нынешнего пьянства (водка, виски и т. п.) еще не было — они появились в 15 веке.

Пиво было не у греков и римлян, а у египтян, кельтов и других варварских народов; греки и римляне относились к пенному напитку, как ко всему варварскому — с подозрительным неодобрением.

Алкоголизм — это в первую очередь беда северных народов, типа русских, ирландцев или скандинавов, а у жителей Средиземноморья выпивка чаще всего носит более умеренные социальные формы.

Марк Антоний (тот самый, который сражался с Августом и был мужем Клеопатры) написал трактат «О моем пьянстве» (De ebrietate sua, название которого британский филолог Дакре Болсдон идеально передает как «Am I a Drunkard?» — «Пьяница ли я?»).

В Спарте свободные спартанцы вообще не употребляли вина, усердно спаивая своих рабов, которым вменялось в обязанность обязательно выпивать четыре чашки вина в день.

Именно поэтому любое многочисленное восстание рабов подавлялось небольшими силами спартанских войск. Интересным и весьма поучительным был спартанский ритуал посвящения молодых людей в воины.

Молодые люди выстраивались вместе с опытными воинами в каре. Посредине нескольким рабам последовательно давали одну, две, три чашки вина и заставляли их выполнять различные воинские упражнения.

Рабы промахивались, злились, ругались, дрались, а юноши с презрением наблюдали, как те постепенно теряют человеческий облик.

Затем в рабов плевали, кидали грязь и, как скот, пинали ногами. Юноши на всю жизнь запоминали смысл ритуала... Затем уже они состязались между собой в силе, ловкости, смелости, воинском мастерстве.

Антон Райт
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