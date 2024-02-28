Канадский школьник воссоздал луч смерти, изобретенный Архимедом 2000 лет назад

Греческий изобретатель Архимед 2 тысячи лет назад создал технологию, при которой с помощью зеркал можно было поджигать корабли захватчиков. Чтобы проверить такую возможность, школьник из Канады разработал свою копию на основе древнего приспособления.

Используя электрические лампочки и зеркала, 13-летний ученик Бренден Сенер решил проверить, действительно ли работает так называемый луч смерти Архимеда.

И обнаружил, что его установка значительно повысила температуру мишени. По его словам, при боле мощном источнике тепла это должно работать.

Сенер впервые заинтересовался знаменитым математиком после того, как увидел винт Архимеда в документальном фильме. Ранее он создал проект научной выставки, основанный на этом устройстве.

"Поскольку Архимед был таким удивительным изобретателем, я решил изучить больше его изобретений", - сказал он. Именно тогда он нашел так называемый луч смерти.

Во время осады Сиракуз между 214 и 212 годами до н.э. римский полководец Марк Клавдий Марцелл попытался вторгнуться на остров Сицилия. Согласно исторической версии, Архимед, "повернув что-то вроде зеркала к солнцу", сжег весь римский флот.

В уменьшенной модели Сенер использовал нагревательные лампы, чтобы изобразить солнце. Маленькие вогнутые зеркала отражали свет на лист картона с буквой "X", обозначающей цель.

Тепловая лампа направлялась на несколько зеркал и фокусировалась на желтом куске бумаги. "Это была просто уменьшенная версия, максимально приближенная к реальной жизни", - пояснил Сенер.

Инфракрасный термометр измерял повышение температуры каждый раз, когда школьник добавлял зеркало. С помощью 100-ваттной лампочки первое зеркало нагревало мишень примерно на 46 градусов по Фаренгейту.

Добавление второго и третьего зеркал повысило температуру между 38 и 40 градусами, в то время как четвертое зеркало повысило ее на 50 градусов до 128 градусов по Фаренгейту.