Канадский школьник воссоздал луч смерти, изобретенный Архимедом 2000 лет назад

Греческий изобретатель Архимед 2 тысячи лет назад создал технологию, при которой с помощью зеркал можно было поджигать корабли захватчиков. Чтобы проверить такую возможность, школьник из Канады разработал свою копию на основе древнего приспособления.
Используя электрические лампочки и зеркала, 13-летний ученик Бренден Сенер решил проверить, действительно ли работает так называемый луч смерти Архимеда.
И обнаружил, что его установка значительно повысила температуру мишени. По его словам, при боле мощном источнике тепла это должно работать.
Сенер впервые заинтересовался знаменитым математиком после того, как увидел винт Архимеда в документальном фильме. Ранее он создал проект научной выставки, основанный на этом устройстве.
"Поскольку Архимед был таким удивительным изобретателем, я решил изучить больше его изобретений", - сказал он. Именно тогда он нашел так называемый луч смерти.
Во время осады Сиракуз между 214 и 212 годами до н.э. римский полководец Марк Клавдий Марцелл попытался вторгнуться на остров Сицилия. Согласно исторической версии, Архимед, "повернув что-то вроде зеркала к солнцу", сжег весь римский флот.
В уменьшенной модели Сенер использовал нагревательные лампы, чтобы изобразить солнце. Маленькие вогнутые зеркала отражали свет на лист картона с буквой "X", обозначающей цель.
Тепловая лампа направлялась на несколько зеркал и фокусировалась на желтом куске бумаги. "Это была просто уменьшенная версия, максимально приближенная к реальной жизни", - пояснил Сенер.
Инфракрасный термометр измерял повышение температуры каждый раз, когда школьник добавлял зеркало. С помощью 100-ваттной лампочки первое зеркало нагревало мишень примерно на 46 градусов по Фаренгейту.
Добавление второго и третьего зеркал повысило температуру между 38 и 40 градусами, в то время как четвертое зеркало повысило ее на 50 градусов до 128 градусов по Фаренгейту.
Сенер предположил, что луч смерти Архимеда не был бы невозможным, если бы в нем использовалось гораздо больше зеркал и более мощный источник тепла.
К слову, луч смерти захватывал воображение на протяжении веков. В 18 веке ученый Афанасий Кирхер отправился в Сиракузы, чтобы выяснить, на каком расстоянии могли находиться римские лодки.
В этом же столетии французский натуралист, граф де Бюффон Жорж-Луи Леклерк предпринял свой собственный эксперимент с зеркалами. А в 1973 году инженер Иоаннис Саккас использовал зеркала с бронзовым покрытием, чтобы поджечь покрытое смолой дерево, и на это понадобилось всего пара минут.
Но движущиеся лодки - гораздо более сложные мишени. Облачный покров, расстояние от берега и влажность древесины - все это может повлиять на эффективность техники.
Ученые и историки указывали, что в распоряжении Архимеда было другое оружие, менее изощренное и более экономичное. Некоторые предлагали паровые пушки или зажигательные смеси в качестве способов поджога кораблей римлян.
Греки, возможно, также использовали зеркала, чтобы ослеплять моряков. Отражающие поверхности и огненные лодки могли быть объединены в последующие столетия, возможно, создав миф о луче смерти.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__