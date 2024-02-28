Канадский школьник воссоздал луч смерти, изобретенный Архимедом 2000 лет назад

08:26 2024-02-28
Канадский школьник воссоздал луч смерти, изобретенный Архимедом 2000 лет назад

Считается, что конструкция греческого мыслителя помогла однажды сжечь весь римский флот.

Греческий изобретатель Архимед 2 тысячи лет назад создал технологию, при которой с помощью зеркал можно было поджигать корабли захватчиков. Чтобы проверить такую возможность, школьник из Канады разработал свою копию на основе древнего приспособления.

Используя электрические лампочки и зеркала, 13-летний ученик Бренден Сенер решил проверить, действительно ли работает так называемый луч смерти Архимеда.

И обнаружил, что его установка значительно повысила температуру мишени. По его словам, при боле мощном источнике тепла это должно работать. 

Сенер впервые заинтересовался знаменитым математиком после того, как увидел винт Архимеда в документальном фильме. Ранее он создал проект научной выставки, основанный на этом устройстве.

"Поскольку Архимед был таким удивительным изобретателем, я решил изучить больше его изобретений", - сказал он. Именно тогда он нашел так называемый луч смерти.

Во время осады Сиракуз между 214 и 212 годами до н.э. римский полководец Марк Клавдий Марцелл попытался вторгнуться на остров Сицилия. Согласно исторической версии, Архимед, "повернув что-то вроде зеркала к солнцу", сжег весь римский флот. 

В уменьшенной модели Сенер использовал нагревательные лампы, чтобы изобразить солнце. Маленькие вогнутые зеркала отражали свет на лист картона с буквой "X", обозначающей цель.

Тепловая лампа направлялась на несколько зеркал и фокусировалась на желтом куске бумаги. "Это была просто уменьшенная версия, максимально приближенная к реальной жизни", - пояснил Сенер.

Инфракрасный термометр измерял повышение температуры каждый раз, когда школьник добавлял зеркало. С помощью 100-ваттной лампочки первое зеркало нагревало мишень примерно на 46 градусов по Фаренгейту.

Добавление второго и третьего зеркал повысило температуру между 38 и 40 градусами, в то время как четвертое зеркало повысило ее на 50 градусов до 128 градусов по Фаренгейту.

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Сенер предположил, что луч смерти Архимеда не был бы невозможным, если бы в нем использовалось гораздо больше зеркал и более мощный источник тепла.

К слову, луч смерти захватывал воображение на протяжении веков. В 18 веке ученый Афанасий Кирхер отправился в Сиракузы, чтобы выяснить, на каком расстоянии могли находиться римские лодки.

В этом же столетии французский натуралист, граф де Бюффон Жорж-Луи Леклерк предпринял свой собственный эксперимент с зеркалами. А в 1973 году инженер Иоаннис Саккас использовал зеркала с бронзовым покрытием, чтобы поджечь покрытое смолой дерево, и на это понадобилось всего пара минут.

Но движущиеся лодки - гораздо более сложные мишени. Облачный покров, расстояние от берега и влажность древесины - все это может повлиять на эффективность техники.

Ученые и историки указывали, что в распоряжении Архимеда было другое оружие, менее изощренное и более экономичное. Некоторые предлагали паровые пушки или зажигательные смеси в качестве способов поджога кораблей римлян.

Греки, возможно, также использовали зеркала, чтобы ослеплять моряков. Отражающие поверхности и огненные лодки могли быть объединены в последующие столетия, возможно, создав миф о луче смерти.

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