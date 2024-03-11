Дуров признал Telegram убыточной компанией

По словам Дурова, в настоящий момент мессенджером Telegram пользуются более 900 миллионов человек со всего мира, однако компания до сих пор не стала прибыльной: фактически Telegram существует за счёт рекламы и премиум-подписок.

При этом Павел Дуров подчёркивает, что Telegram может выйти на прибыль уже в 2024 году. Бизнесмен отметил, что сейчас мессенджер зарабатывает сотни миллиардов долларов на внутренней рекламе.

Характерно, что новое интервью Дурова вышло в преддверии старта публичных продаж акций Telegram на американском фондовом рынке.