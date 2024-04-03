Toyota Corolla – это автомобиль мировой бестселлер

10:05 2024-04-03
Toyota Corolla – это автомобиль мировой бестселлер

Было продано больше автомобилей Toyota Corolla, чем любой другой модели в мире.

На данный момент продано почти 40 миллионов единиц.

И еще много интересного:

Tesla Model 3 - электромобиль является самым продаваемым за все время.

Испания лидирует по количеству случаев угона транспортных средств – ежедневно в Испании угоняется около 2000 автомобилей.

Запах новой машины – запах нового автомобиля обычно связан с побочным продуктом химического вещества, называемого выделением газов. Запах исходит от пластика и клеев, используемых в салоне автомобиля.

Логотип Lamborghini – На нем изображен заряженный бык. Знаком зодиака основателя автомобилестроения был Телец, и он любил корриду. Поэтому он нашел повод сделать быка символом своего автомобиля.

Логотип Bentley – На логотипе изображена пара крыльев, прикрепленных к букве B. Буква обозначает Bentley, основателя автомобилестроения. История крыльев связана с первоначальным бизнесом компании по производству крыльев для самолетов.

Логотип Jaguar – Логотип был разработан в 1945 году. Прыгающий jaguar олицетворяет стремление компании к прогрессу и совершенству в производительности. Он также демонстрирует изящество, элегантность и мощь.

Логотип Ferrari – желтый фон - это цвет итальянского города Модена. Буквы S и F обозначают Scuderia Ferrari, гоночное подразделение бренда, а красные, белые и зеленые полосы представляют национальные цвета Италии. Идея скачущей лошади была позаимствована у покойного итальянского пилота-истребителя Франческо Баракки.

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