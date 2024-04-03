"Носорог" - вездеход, созданный Эли Агнидесом, инженером с уникальным взглядом

12:17 2024-04-03
"Носорог" - вездеход, созданный Эли Агнидесом, инженером с уникальным взглядом

Он был человеком неординарным, вдохновленным самой природой, что и подтолкнуло его к созданию таких необычных механизмов.

Этот металлический гигант с огромными сферическими передними колесами весом 700 кг каждое и меньшими задними, был настоящим чудом инженерной мысли.

С его длиной в 5,8 метра, шириной в 2,9 метра и высотой в 2,7 метра, он был как настоящий железный носорог, правда без рога.

Вес в 5 тонн, "Носорог" мог разгоняться до 70 км/ч на шоссе и до 8 км/ч на воде.

А его способность преодолевать подъемы с углом до 60 градусов и опрокидываться только при 75 градусах – это было настоящее чудо!

Замысел создателя был благороден: использовать вездеход для патрулирования границ США и Канады в труднодоступных районах.

Однако пограничники и военные не оценили "Носорога".

Да, проходимость была уникальной, но практических задач он решать не мог: не мог перевозить много людей или грузов, не имел брони, был уязвим.

В итоге, несмотря на все свои необычные характеристики и внешний вид, который привлек внимание журналистов, "Носорог" так и остался в единственном экземпляре.

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