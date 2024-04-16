Как жил Джим Керри то того, как заработал миллионы

22:10 2024-04-16
Как жил Джим Керри то того, как заработал миллионы

Сегодня он - звезда мирового уровня, но так было не всегда, родился Джим Керри в очень бедной семье, и детские годы были полны трудностей.

В раннем периоде своей жизни будущий знаменитый комик несколько лет жил с семьей в автобусе, не имея своего дома.

Мальчик не смог закончить среднюю школу, потому что из-за беспросветной нужды ему пришлось пойти работать, будучи подростком.

У матери Джима был ипохондрический синдром, чтобы поднимать ей настроение он учился быть смешным и активно работал над своим чувством юмора.

Первое выступление перед зрителями состоялось в 15 лет. Тогда вдвоем с отцом они придумали номер и решили показать его в известном клубе.

Дебют закончился полным провалом. По словам Керри, владелец клуба тогда сказал про выступление: это просто ужасно скучно.

В трудный период своей жизни Керри смог научиться смешить других людей, хотя самому ему было вовсе не до смеха.

Именно неугасающее чувство юмора, способность с улыбкой встречать жизненные невзгоды помогли Джиму стать тем, кем мы его знаем сейчас - успешным, знаменитым и богатым человеком.

По мнению Керри, именно отчаянье стимулирует человека к развитию, дает толчок к поиску чего-то нового. И если у вас не бывает периодов отчаянья, считает Джим, вы не развиваетесь.

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