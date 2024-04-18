Москвич неудачно пошутил про теракт в «Крокусе» и поплатился

14:24 2024-04-18
Москвич неудачно пошутил про теракт в «Крокусе» и поплатился

Как известно, смех продлевает жизнь, но некоторые шутки бывают неуместны. Подобный розыгрыш решил провернуть молодой житель Москвы по имени Антон.

14 апреля Антон связался в соцсетях с персоналом одного из московских отелей, в шутку написав о том, что он хочет заселить к ним 6 граждан Таджикистана.

При этом Антон отметил, что после этого таджики намереваются посетить концерт в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.

Персонал отеля подобного розыгрыша не оценил, передав информацию о неудачливом пранкере правоохранителям.

После этого Антон заявил, что он "просто пошутил".

Напомним, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" был совершён четырьмя гражданами Таджикистана 22 марта 2024 года.

Жертвами нападения стали 145 человек.

Храмова Оксана
16:45

Храмова Оксана

Илон Маск согласился с Павлом Дуровым, который счел Сан-Франциско небезопасным для проживания

Илон Маск согласился с Павлом Дуровым, который счел Сан-Франциско небезопасным для проживания

Знаменитый бизнесмен поддержал позицию основателя Telegram, согласившись, что безопасность улиц в США является базовым требованием.
Андрей Ткачёв
16:44

Андрей Ткачёв

Краснодарец изрешетил девушку ножом из-за расставания

Краснодарец изрешетил девушку ножом из-за расставания

Уроженец Кабардино-Балкарии решился на низменную месть, не сумев простить бросившую его девушку.
Андрей Ткачёв
16:33

Андрей Ткачёв

Несовершеннолетняя россиянка зверски убила мачеху гантелей

Несовершеннолетняя россиянка зверски убила мачеху гантелей

17-летняя жительница Вадского района Нижегородской области убила приёмную мать на почве бытовой ссоры.
Игнат Ветров
16:03

Игнат Ветров

Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

Бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

В некоторых странах существует конная полиция, а вот на бразильском острове Маражо полицейский патруль ездит верхом на буйволах.
Андрей Ткачёв
15:42

Андрей Ткачёв

Россиянин умер, упав с высоты на отдыхе в Тайланде

Россиянин умер, упав с высоты на отдыхе в Тайланде

40-летний Павел отправился отдыхать в Тайланд вместе с супругой, где умер уже на второй день.
Андрей Ткачёв
15:21

Андрей Ткачёв

Москвичка разбилась на электросамокате прямо перед своей свадьбой

Москвичка разбилась на электросамокате прямо перед своей свадьбой

Без пяти минут молодожёны решили прокатиться на недавно купленных электросамокатах, что привело к душераздирающей трагедии.
Андрей Ткачёв
14:57

Андрей Ткачёв

В Питере учитель сломал позвоночник школьнику на перемене

В Питере учитель сломал позвоночник школьнику на перемене

Несчастный случай произошёл ещё в ноябре 2023 года, однако широкую огласку получил лишь сейчас.