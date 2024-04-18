Москвич неудачно пошутил про теракт в «Крокусе» и поплатился

14 апреля Антон связался в соцсетях с персоналом одного из московских отелей, в шутку написав о том, что он хочет заселить к ним 6 граждан Таджикистана.

При этом Антон отметил, что после этого таджики намереваются посетить концерт в торгово-развлекательном центре "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.

Персонал отеля подобного розыгрыша не оценил, передав информацию о неудачливом пранкере правоохранителям.

После этого Антон заявил, что он "просто пошутил".

Напомним, что теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" был совершён четырьмя гражданами Таджикистана 22 марта 2024 года.

Жертвами нападения стали 145 человек.