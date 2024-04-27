Россиянин задушил сестру из-за спора о Трампе

Известно, что 44-летний Вячеслав Климов гулял с сестрой по Лосиному парку, который находится в Москве.

Во время прогулки между братом и сестрой вспыхнула ссора на фоне споров о политике: девушке не нравилось, что её родственник симпатизирует Трампу.

Россиянин принялся избивать сестру, после чего задушил её.

Далее Климов спрятал труп девушки и попытался запутать полицейских, ведущих расследование.

Для этого Вячеслав записался в волонтёры и искал сестру вместе с правоохранителями.

Впоследствии убийцу вывели на чистую воду, потому что в его квартире нашли записи подробного плана того, как Климов хотел запутать следователей.

Теперь сестроубийцу приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Примечательно, что у Вячеслава Климова имеется как российское, так и американское гражданство.