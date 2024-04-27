Россиянин задушил сестру из-за спора о Трампе

19:41 2024-04-27
Россиянин задушил сестру из-за спора о Трампе

Поклонник бывшего американского президента не совладал с эмоциями, когда его сестра начала поносить политика.

Известно, что 44-летний Вячеслав Климов гулял с сестрой по Лосиному парку, который находится в Москве.

Во время прогулки между братом и сестрой вспыхнула ссора на фоне споров о политике: девушке не нравилось, что её родственник симпатизирует Трампу.

Россиянин принялся избивать сестру, после чего задушил её.

Далее Климов спрятал труп девушки и попытался запутать полицейских, ведущих расследование.

Для этого Вячеслав записался в волонтёры и искал сестру вместе с правоохранителями.

Впоследствии убийцу вывели на чистую воду, потому что в его квартире нашли записи подробного плана того, как Климов хотел запутать следователей.

Теперь сестроубийцу приговорили к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

Примечательно, что у Вячеслава Климова имеется как российское, так и американское гражданство.

Андрей Ткачёв
20:17

Андрей Ткачёв

Наркоман зарезал девушку, которая хотела с ним расстаться

Наркоман зарезал девушку, которая хотела с ним расстаться

Кровавая трагедия произошла в ростовском Новошахтинске и вызвала неподдельный общественный резонанс.
Андрей Ткачёв
20:12

Андрей Ткачёв

В Челябинске мужчина спас 9 детей из пожара, но сам погиб

В Челябинске мужчина спас 9 детей из пожара, но сам погиб

Челябинец погиб смертью настоящего героя, спасая своих родных из бушующего пламени.
Андрей Ткачёв
20:02

Андрей Ткачёв

Московский школьник поджёг дом соседа самодельным огнемётом

Московский школьник поджёг дом соседа самодельным огнемётом

Подросток увлекался лишь двумя вещами: химией и оружием. Свои хобби он использовал для создания весьма небезопасной игрушки.
Андрей Ткачёв
19:57

Андрей Ткачёв

Преступник прятался от полицейских в собачьей будке

Преступник прятался от полицейских в собачьей будке

Мужчину приговорили к обязательным исправительным работам, однако осуждённый очень не хотел исправляться.
Андрей Ткачёв
14:22

Андрей Ткачёв

Женщина спрыгнула с 10 этажа с младенцем на руках из-за депрессии

Женщина спрыгнула с 10 этажа с младенцем на руках из-за депрессии

В бурятском Улан-Удэ россиянка совершила суицид, попутно попытавшись убить собственного ребёнка.
Андрей Ткачёв
14:16

Андрей Ткачёв

В Москве мужчина отомстил бывшей жене за измену поджогом автомобиля

В Москве мужчина отомстил бывшей жене за измену поджогом автомобиля

Месть — это блюдо, которое подают холодным, но герой нашей истории выбрал вариант погорячее.