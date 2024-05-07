Под Луганском школьницу изнасиловали, убили и закопали в лесу

4 мая в ЛНР 17-летняя Анастасия возвращалась домой, когда рядом с ней остановился автомобиль, за рулём которого был парень.
Он предложил Насте подвезти её, а та охотно согласилась.
В процессе поездки водитель набросился на Анастасию и изнасиловал её.
После этого насильник испугался, что девушка всё расскажет полиции.
Он не захотел оставлять свидетелей и убил пострадавшую ножом, нанеся удар в сердце.
После этого убийца вывез труп девушки в лес, закопал его, а захоронение обложил камнями.
Преступника быстро вычислили и задержали, сейчас он даёт признательные показания.