Под Луганском школьницу изнасиловали, убили и закопали в лесу

15:06 2024-05-07
Под Луганском школьницу изнасиловали, убили и закопали в лесу
Фото: сообщество Вконтакте "Плохие новости"

17-летняя девушка согласилась на предложение довезти её до дома, однако именно это стало причиной трагедии.

4 мая в ЛНР 17-летняя Анастасия возвращалась домой, когда рядом с ней остановился автомобиль, за рулём которого был парень.

Он предложил Насте подвезти её, а та охотно согласилась.

В процессе поездки водитель набросился на Анастасию и изнасиловал её.

После этого насильник испугался, что девушка всё расскажет полиции.

Он не захотел оставлять свидетелей и убил пострадавшую ножом, нанеся удар в сердце.

После этого убийца вывез труп девушки в лес, закопал его, а захоронение обложил камнями.

Преступника быстро вычислили и задержали, сейчас он даёт признательные показания.

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