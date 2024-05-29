Российские солдаты повергли бойцов ВСУ в ступор, запустив на передовую самоходную ванну

23:26 2024-05-29
Российские солдаты повергли бойцов ВСУ в ступор, запустив на передовую самоходную ванну

Поистине русская смекалка не перестает удивлять, это чудо инженерной мысли оказалось очень востребованным изобретением.

По сообщению телеграм-канала Shot, в зоне СВО недавно было замечено странное устройство - это ванна, которая передвигается по фронтовой полосе без видимого участия человека.

Как оказалось, ванна-вездеход используется для перемещения ценных грузов на передовую. Она позволяет обходиться на поле боя без человеческих жертв.

Чудо-ванна довольно медлительна, но зато способна запросто передвигаться по пересеченной местности с самым сложным рельефом. Это действительно настоящий вездеход.

Операторы дронов противника каждый раз входят в ступор, наблюдая такой чудо-транспорт, и не знают, как действовать в подобной ситуации.

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