Toyota Tundra проехала 1,4 миллиона километров за 6 лет

В США зафиксирован случай, когда владелец машины за 6 лет проехал 878 987 миль — примерно 1,415 млн километров.

Подробностями об этой машине поделился один из пользователей американского форума Reddit.

Владелец пикапа наведывается к дилеру для обслуживания машины каждые две недели.

Учитывая, что средний месячный пробег составляет никак не меньше 20 тыс. км, замена масла в моторе осуществляется раз в 10 тыс. км.

Двигатель не подводил: на машине установлен 5,7-литровый V8 i-Force с завода.

Приблизительный расчет говорит о том, что за все время эксплуатации (6-7 лет) на заправку машины топливом ушло около 150 тыс. долларов.

Мотор V8 прожорливый, но надежный.

Был только один крупный ремонт: сдалась коробка передач.

Случилось это на пробеге в 500 тыс. миль (800 тыс. км).

Кроме этого замены потребовали только ступичные подшипники.

Больше в автомобиле ничего не ремонтировали.